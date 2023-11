Ucraina: "Strana", Zelensky "blocca" le comunicazioni fra i governatori regionali e il generale Zaluzhny

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ufficio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky la scorsa settimana ha disposto che i governatori regionali "interrompano qualsiasi comunicazione" con il capo di Stato maggiore delle Forze armate ucraine Valery Zaluzhny. È quanto si legge sulla testata ucraina "Strana", secondo cui l'ordine mira a evitare che “le élite regionali non creino entusiasmo" intorno alla figura di Zaluzhny. La pubblicazione definisce l'operato dell'ufficio di Zelensky come una serie di "attività volte a distruggere un potenziale concorrente”. "Strana" in Ucraina è considerato un media dell'opposizione e tendenzialmente filorusso, e nel 2021 è stato bloccato dalle autorità ucraine con l'accusa di aver svolto attività di propaganda a favore di Mosca. Continua tuttavia ad operare attraverso sistemi alternativi e sviluppando alcuni dei suoi canali social e su Youtube. È giusto ricordare, tuttavia, che in seguito all'invasione del Paese iniziata il 24 febbraio del 2022, anche in Russia il portale web del quotidiano è stato oscurato, date le sue posizioni critiche nei confronti del Cremlino. (segue) (Res)