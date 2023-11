Ucraina: "Strana", Zelensky "blocca" le comunicazioni fra i governatori regionali e il generale Zaluzhny (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da settimane diversi media riferiscono dello scontro interno fra Zelensky e Zaluzhny. Un articolo pubblicato ieri dal settimanale britannico "The Economist" riferisce che i rapporti tra i due sarebbero pessimi. Inoltre, la recente intervista rilasciata da Zaluzhny proprio al "The Economist", durante la quale il generale ha dichiarato che la guerra in Ucraina versa in una fase di stallo, avrebbe acuito lo scontro fra i due. Il settimanale britannico, infatti, ricorda come dopo la pubblicazione dell'intervista Zelensky abbia rimproverato pubblicamente il generale, inviandogli un chiaro avvertimento, ovvero "di attenersi agli affari militari piuttosto che fare politica”. In precedenza, numerosi media ucraini e occidentali avevano scritto di un possibile conflitto tra Zelenskyj e Zaluzhny. Una fonte governativa di alto livello del "The Economist" ha riferito che il conflitto fra i due sarebbe il risultato “prevedibile” della fase di stallo in cui versa la controffensiva ucraina, che “non è andata secondo i piani”. Secondo la fonte, Zaluzhny forse non è stato saggio a contraddire le posizioni pubbliche più ottimistiche del suo presidente, prendendosi una libertà che del resto pochi all'interno del governo potrebbero permettersi. Ora quindi, ha proseguito la fonte del settimanale britannico, sarebbe in corso un tentativo di stabilire chi sia il responsabile del fallimento militare. "I politici dicono che i loro generali sono dei cretini addestrati dai sovietici. E i generali dicono che i politici sono degli idioti che interferiscono negli affari militari. La vittoria ha molti padri, ma nessuno vuole essere genitore di una fase di stallo", ha riferito la fonte. (segue) (Res)