Ucraina: "Strana", Zelensky "blocca" le comunicazioni fra i governatori regionali e il generale Zaluzhny (3)

- Recentemente la "Washington Post" ha notato che Zaluzhny, popolare tra i suoi concittadini, potrebbe rappresentare una minaccia per Zelensky se decidesse di iniziare una carriera politica. Zaluzhny, ufficialmente, non ha espresso alcuna ambizione politica, ma ciò, secondo "The Economist", non significa che il generale non rappresenti un potenziale avversario per il presidente ucraino. Quest'ultimo, un attore comico fino al 2019, sa quanto velocemente la società ucraina possa creare e distruggere i suoi leader. Alcuni sondaggi interni visionati dal settimanale britannico suggeriscono che il presidente, sino a poco tempo fa indicato come unico baluardo per il suo ruolo nella difesa del Paese, è stato offuscato dagli scandali di corruzione nel suo governo. I dati, che risalgono a metà novembre, mostrano che la fiducia nel presidente è scesa al 32 per cento, meno della metà di quella del generale Zaluzhny (70 per cento). Inoltre, anche il direttore dell'intellingence militare ucraina, Kyrylo Budanov, può contare su valutazioni migliori del presidente (45 per cento). (Res)