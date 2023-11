Russia: ministero Esteri, sottoposti “ad ogni sorta d’intrigo” prima della riunione dell'Osce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è stata sottoposta “ad ogni sorta d’intrigo” in vista del prossimo Consiglio ministeriale dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), in programma dal 30 novembre a Skopje. Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova all’emittente radiofonica “Sputnik”. “In vista della partecipazione dei Paesi del Consiglio dei ministri degli Esteri dell’Osce, nei confronti della Russia è stata compiuta ogni sorta d’intrigo (…)”, ha detto la portavoce. Zhakarova ha accusato i Paesi occidentali di aver portato l’Osce ad una “crisi esistenziale” continuando a “pigiare il pedale dell’assoluta follia russofoba”.(Rum)