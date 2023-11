Finlandia: Polonia invierà militari per garantire sicurezza del confine con la Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polonia invierà delle truppe in Finlandia per proteggere il confine con la Russia. Lo ha affermato il direttore dell'Ufficio polacco per la sicurezza nazionale, Jacek Sievera, sul suo profilo Twitter ."C'è una richiesta ufficiale da parte degli alleati di fornire sostegno prima che possa verificarsi un attacco ibrido al confine finlandese. La Polonia intende rispondere positivamente alla richiesta del nostro alleato Nato e partner nell'Ue. Un gruppo di consiglieri militari fornirà informazioni sul posto sulla frontiera questioni di sicurezza, anche a livello operativo," ha detto Severa. Secondo il funzionario di sicurezza, l'accordo sull'invio di consiglieri militari polacchi in Finlandia è stato raggiunto durante un recente incontro tra il presidente finlandese Sauli Niiniste e l'omologo polacco Andrzej Duda. Il direttore dell'Ufficio per la sicurezza nazionale ha sottolineato che le autorità finlandesi invieranno prossimamente una richiesta ufficiale alla Polonia nella quale verrà specificato di quale aiuto hanno bisogno. Successivamente, verrà chiarito il numero esatto dei militari polacchi che aiuteranno la Finlandia a proteggere il confine con la Federazione Russa. La Finlandia ha iniziato a bloccare l'ingresso dal territorio della Russia a causa dell'afflusso di migranti irregolari. Pertanto, il servizio di frontiera finlandese ha vietato l'ingresso alle persone che transitano in bicicletta attraverso i posti di blocco al confine con la Federazione Russa. (Vap)