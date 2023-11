Sri Lanka: raggiunto accordo per la ristrutturazione del debito con gli Stati creditori (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone presiede il comitato ufficiale dei creditori insieme a Francia e India. La Cina è il più grande creditore bilaterale dello Sri Lanka ed è un osservatore nel gruppo, pur non avendovi aderito formalmente. L'accordo con il gruppo di Paesi creditori arriva circa un mese dopo l’intesa raggiunta dall’isola con la Exim Bank cinese, che copre circa 4,2 miliardi di dollari di debito. L’accordo aiuterà lo Sri Lanka a superare la prima revisione di un programma di salvataggio del Fondo monetario internazionale (Fmi), e a ricevere dal Fondo una seconda tranche di finanziamenti per un importo pari a circa 334 milioni di dollari, come riferito dal ministero delle Finanze del Paese. Il debito esterno totale dello Sri Lanka è stimato a 36,6 miliardi di dollari, di cui 10,94 miliardi di dollari di debito bilaterale, secondo gli ultimi dati pubblicati dal ministero delle Finanze. Il Paese deve anche raggiungere un accordo con gli investitori che detengono la maggior parte dei 12,5 miliardi di dollari di obbligazioni sovrane internazionali emesse dall’isola. (Inn)