Medio Oriente: Hamas invita Elon Musk a visitare Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’organizzazione islamista palestinese Hamas ha invitato il miliardario Elon Musk a visitare Gaza per valutare personalmente “l’entità della distruzione arrecata dai bombardamenti israeliani”, dopo la recente visita del miliardario a Israele e l’incontro con i vertici politici di Tel Aviv e i parenti di cittadini israeliani rapiti proprio da Hamas il 7 ottobre scorso. L’invito è stato rivolto a Musk da un alto funzionario dell’organizzazione palestinese, Osama Hamdan, durante una conferenza stampa a Beirut nella giornata di ieri. “Lo invitiamo a visitare Gaza per verificare l’entità dei massacri e della distruzione compiuti contro la gente di Gaza, secondo gli standard di obiettività e credibilità”, ha detto il funzionario. L'imprenditore sembra aver risposto indirettamente all'invito nella serata di ieri, con un messaggio pubblicato su X (Twitter) in cui afferma: "In questo momento la situazione (a Gaza) sembra un po' pericolosa, ma credo che una Gaza prospera a lungo termine sia positiva per tutte le parti". Musk ha visitato Tel Aviv lunedì, dopo le accuse di antisemitismo personalmente rivoltegli per alcuni messaggi su X e le critiche mosse da media e politici alla dirigenza della piattaforma social di sua proprietà, che non avrebbe fatto abbastanza per rimuovere contenuti antisemiti e di disinformazione in merito al conflitto israelo-palestinese. Musk, che ha categoricamente respinto le accuse, ha dichiarato questa settimana che “deradicalizzare” i territori palestinesi è necessario a porre fine alle violenze nella regione. Musk, che a Tel Aviv ha incontrato anche il premier israeliano Benjamin Netanyahu, si è impegnato a fare “tutto il necessario per fermare la diffusione dell’odio” e a “fermare la propaganda che convince le persone a commettere omicidi”. “Vorrei aiutare a ricostruire Gaza dopo la guerra, ma prima è importante deradicalizzare i territori palestinesi”, ha detto il miliardario.(Res)