Banche: Enria (Bce), all'Europa servono colossi alla JP Morgan, la sfida viene dalle big tech (2)

Sul capitolo dell'Unione bancaria "è vero che il dibattito si è arenato. Ma la discussione sul pacchetto sulla gestione delle crisi bancarie e sull'assicurazione dei depositi, ora in discussione al Consiglio e in Parlamento, rappresenta un passo importante verso il completamento dell'unione bancaria, verso l'armonizzazione delle modalità di gestione delle crisi, e dovrebbe aumentare la fiducia tra Stati membri per compiere il passo finale del completamento dell'Unione bancaria". Il responsabile della vigilanza bancaria europea, inoltre, non vede l'euro digitale come una sfida per le banche: "È un tentativo di far evolvere la moneta della banca centrale in un'era digitale. E per come la proposta è stata formulata e calibrata, si punta a un importo complessivo dell'uso dell'euro digitale che si colloca nella stessa fascia del contante". Quanto alle Big Tech, "credo che questa sia la vera sfida per le banche. Le Big Tech potrebbero ottenere una licenza bancaria e, se lo facessero, si porrebbe il problema della dimensione del potere di mercato che avrebbero per la loro capacità di mettere assieme un'enorme quantità di informazioni a livello globale. Al momento non sembrano interessate a muoversi in questa direzione, forse perché non vogliono essere vigilate". "In alternativa - conclude Enria - potrebbero fare come stanno facendo ora, sviluppare maggiormente l'attività bancaria come servizio, e questo credo sia la vera sfida".