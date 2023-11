Expo 2030: Tajani, era una missione impossibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Su, era una mission impossible". Finisce con Antonio Tajani che cita Tom Cruise, il capolinea è una presa d'atto che non è rassegnazione: "Abbiamo comunque difeso e promosso l'immagine dell'Italia". spiega il ministro degli Esteri a "Repubblica". Il passo falso dell'Italia nella gara per l'assegnazione dell'Expo "è una brutta notizia ma purtroppo piuttosto attesa. Abbiamo fatto tutti il nostro dovere: il governo, la diplomazia, il Comune di Roma e la Regione Lazio, le associazioni degli imprenditori. Ci siamo battuti. Ma era una partita che non si poteva vincere. Sapevamo bene quale sarebbe stato l'esito". "Questo governo - continua - ha ereditato la scelta di candidarsi fatta da altri. Quando siamo arrivati molti Paesi avevano già preso impegni con i nostri competitor, entrambi fortissimi. Non era in discussione la qualità del progetto. Ma ci sono delle rotazioni, l'Italia ha ospitato l'Expo pochi anni fa. Bisogna accettare anche i risultati negativi. Auguri a Riad. Ci saremo con il nostro padiglione. Come saremo nel 2025 a Osaka". Quanto al rischio di un contraccolpo d'immagine: "Non credo ci sarà. Abbiamo organizzato la Ryder cup, ci saranno le Olimpiadi invernali, gli Europei di calcio. E' stato un errore avere rinunciato ai Giochi a Roma: avremmo avuto più chance di successo rispetto alla gara per l'Expo", conclude Tajani.(Rin)