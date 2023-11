© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apple intende porre fine alla partnership con Goldman Sachs per la carta di credito Apple Card. Fonti anonime hanno riferito al “Wall Street Journal” che la società di Cupertino ha chiesto alla banca statunitense di uscire dal contratto nei prossimi 12-15 mesi. Le fonti non hanno precisato se Apple abbia già trovato un nuovo interlocutore che possa agire come emittente della carta. (Was)