Ucraina: Giappone parteciperà a missione multinazionale di sminamento

22 luglio 2021

- Il Giappone intende aderire a un progetto multinazionale per la bonifica del territorio dell’Ucraina dalle mine terrestri. Lo ha dichiarato una fonte governativa citata dall’agenzia di stampa “Kyodo”. La missione multinazionale di sminamento è in fase di pianificazione da parte del Gruppo di contatto per la Difesa dell’Ucraina guidato dagli Stati Uniti. Le Forze di autodifesa del Giappone forniranno attrezzature per la bonifica delle mine e addestreranno il personale ucraino, secondo la fonte. Le forze armate giapponesi potrebbero contribuire anche a potenziare la sicurezza informatica dell’Ucraina nella fase post-bellica, ha aggiunto la fonte, precisando che i piani verranno presto annunciati dal ministro della Difesa giapponese Minoru Kihara. Dall’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina, il Giappone ha già consegnato al Paese aggredito dispositivi per la rilevazione delle mine e ha condotto programmi di addestramento per il personale addetto allo sminamento.(Git)