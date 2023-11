Auto: Nissan ridurrà le motorizzazioni disponibili del 60 per cento dal 2028

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nissan Motor pianifica di ridurre del 60 per cento i tipi di motori per le auto che l’azienda commercializzerà a partire dal 2028. Lo anticipa il quotidiano “Nikkei”, secondo cui il costruttore giapponese intende concentrarsi su minicar e veicoli ibridi, interrompendo essenzialmente lo sviluppo di nuovi motori a benzina nell’ambito della transizione globale all’elettromobilità. Ad oggi il costruttore automobilistico sta sviluppando 10 tipi di motori a benzina per diversi tipi di veicoli. A partire dai nuovi modelli del 2028, Nissan si concentrerà principalmente su quattro tipi di motori a benzina destinati ai suoi veicoli ibridi della marca e-Power, che integrano un motore a benzina e un motore elettrico. Di conseguenza, lo sviluppo di nuovi motori per auto alimentate esclusivamente a benzina verrà essenzialmente interrotto, salvo aggiornamenti dei motori esistenti destinati al mercato automobilistico statunitense.(Git)