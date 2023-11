Medio Oriente: a Doha si negozia per prorogare ulteriormente la tregua a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Funzionari e rappresentanti di Israele, degli Stati Uniti, del Qatar e dell'Egitto riunitisi ieri a Doha hanno concordato di lavorare per prorogare ulteriormente la tregua attualmente in atto a Gaza, in cambio della liberazione di altri ostaggi israeliani detenuti dall’organizzazione islamista palestinese Hamas. Lo ha dichiarato una fonte a conoscenza delle discussioni citata dall’emittente televisiva “Cnn”, secondo cui Hamas ha già trasmesso a Israele la lista degli 12 ostaggi che verranno liberati oggi – 10 israeliani e due thailandesi - in cambio di detenuti palestinesi delle carceri israeliane e di altre 24 ore di tregua dai combattimenti. I negoziatori ritengono che le donne e i bambini ancora prigionieri di Hamas siano abbastanza per estendere la tregua di altri due giorni, prima che i negoziati si concentrino sul rilascio di uomini e soldati catturati da Hamas durante l'attacco a Israele del 7 ottobre scorso. Il direttore della Central Intelligence Agency (Cia) Bill Burns, che si è recato nella regione per partecipare alle discussioni sui prossimi passi della tregua tra Israele e Hamas, ha discusso la questione con i suoi omologhi, secondo le fonti citate dall’emittente televisiva.(Was)