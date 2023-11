Usa: Camera chiede rilascio immediato ostaggi di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti Usa ha approvato a larga maggioranza ieri sera una risoluzione che chiede ad Hamas di rilasciare immediatamente tutti gli ostaggi detenuti a Gaza, e un'altra che riafferma il diritto di Israele di esistere come Stato indipendente. La risoluzione su Hamas, che condanna anche il gruppo per il sequestro di ostaggi e per l'attacco contro Israele del 7 ottobre, ha ottenuto il via libera della Camera con un voto unanime di 414-0. I deputati hanno approvato invece la risoluzione su Israele con un voto di 412-1-1. L’unico deputato a esprimere un voto contrario è stato il repubblicano Thomas Massie del Kentucky, mentre la deputata democratica di origini palestinesi Rashida Tlaib ha votato presente. La misura, oltre a riaffermare il diritto di Israele di esistere, respinge anche le richieste di distruzione di Israele, condanna l'attacco di Hamas contro Israele e "riconosce che negare il diritto di esistere a Israele è una forma di antisemitismo". Massie ha dichiarato di opporsi alla risoluzione su Israele "perché equipara l'anti-sionismo all'antisemitismo", aggiungendo in un post su X: "L'antisemitismo è deprecabile, ma ampliarlo per includere le critiche a Israele non è utile". Tlaib, l'unica statunitense di origine palestinese al Congresso, è stata critica nei confronti della risposta di Israele all'attacco di Hamas, accusando la leadership di Tel Aviv di aver intrapreso un genocidio contro la popolazione civile di Gaza.(Was)