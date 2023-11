Vietnam: taglio Iva prorogato a metà 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento del Vietnam ha deciso oggi di prorogare sino a metà del prossimo anno la riduzione dell’imposta sul valore aggiunto (Iva) sui beni e i servizi, in vigore sin da inizio 2022 per stimolare i consumi interni e la produzione. Il taglio dell’Iva, dal 10 all’8 per cento, è stato concepito per sostenere l’economia vietnamita fortemente dipendente dalle esportazioni, che risente del calo della domanda globale. Nei dodici mesi sino al 15 novembre scorso l’export del Vietnam ha registrato una contrazione del 6,4 per cento su base annua a 306 miliardi di dollari, secondo i dati pubblicati oggi dal governo di quel Paese. Il governo vietnamita prevede per quest’anno una crescita del 5 per cento, inferiore all’obiettivo del 6,5 per cento e alla crescita dell’8,02 per cento registrata lo scorso anno.(Fim)