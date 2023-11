Medio Oriente: ministri Esteri G7 chiedono rilascio immediato ostaggi di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministri degli Esteri del G7 - Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti d'America e l'Alto Rappresentante dell'Unione Europea – hanno espresso soddisfazione per il rilascio di alcuni degli ostaggi sequestrati il 7 ottobre scorso dall’organizzazione islamista palestinese Hamas e per la pausa nelle ostilità che ha consentito la consegna di aiuti umanitari a favore dei civili palestinesi a Gaza. In un comunicato congiunto, i ministri del G7 hanno nuovamente sollecitato il rilascio immediato e incondizionato di tutti gli ostaggi detenuti da Hamas e da altre organizzazioni islamiste palestinesi. “Chiediamo la facilitazione della partenza di tutti i cittadini stranieri. Sottolineiamo il diritto di Israele a difendersi e a difendere il proprio popolo, in conformità al diritto internazionale, nel tentativo di prevenire la ripetizione degli attacchi del 7 ottobre”, afferma il comunicato. I ministri esprimono apprezzamento per “il ruolo guida degli Stati Uniti e dei Paesi della regione, in particolare del Qatar e dell'Egitto, e i loro instancabili sforzi per garantire questa e future interruzioni” del conflitto a Gaza. (segue) (Git)