Medio Oriente: ministri Esteri G7 chiedono rilascio immediato ostaggi di Hamas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’accordo per la tregua a Gaza, afferma il G7, “rappresenta un passo cruciale per riportare tutti gli ostaggi rimanenti a casa e affrontare l'intera portata della crisi umanitaria a Gaza. Chiediamo a tutte le parti di costruire sulle disposizioni dell'accordo e di garantire un maggiore flusso di aiuti umanitari ai civili a Gaza su base continuativa”. Secondo i ministri degli Esteri del G7, “ogni sforzo deve essere compiuto per garantire il sostegno umanitario ai civili, inclusi cibo, acqua, carburante e forniture mediche. Sosteniamo ulteriori estensioni di questa pausa e future interruzioni, se necessario, per consentire un potenziamento degli aiuti e facilitare il rilascio di tutti gli ostaggi”. Nel comunicato i ministri ribadiscono anche “l'importanza della protezione dei civili e del rispetto del diritto internazionale, in particolare del diritto umanitario internazionale. Rimaniamo saldi nel nostro impegno a collaborare con tutti i partner nella regione per evitare che il conflitto si intensifichi ulteriormente”. (segue) (Git)