Medio Oriente: ministri Esteri G7 chiedono rilascio immediato ostaggi di Hamas (3)

- Il comunicato fa riferimento anche ai recenti sequestri di navi commerciali nel Golfo Persico: “Sottolineando l'importanza della sicurezza marittima, chiediamo a tutte le parti di non minacciare o interferire con l'esercizio legittimo dei diritti e delle libertà di navigazione da parte di tutte le imbarcazioni. Chiediamo in particolare agli Houthi di cessare immediatamente gli attacchi contro i civili e le minacce alle rotte di navigazione internazionali e alle navi commerciali, e di rilasciare la M/V Galaxy Leader e il suo equipaggio, illegalmente sequestrati dalle acque internazionali il 19 novembre”. Infine, i ministri riaffermano l’impegno a sostegno della nascita di uno Stato arabo palestinese “come parte di una soluzione a due Stati che permetta sia agli israeliani che ai palestinesi di vivere in una pace giusta, duratura e sicura”. (Git)