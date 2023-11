Corea del Nord: Pentagono sminuisce rilevanza foto satellitari di siti strategici Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha sminuito l’annuncio da parte di Pyongyang secondo cui il nuovo satellite spia nordcoreano avrebbe scattato foto di siti strategici statunitensi come la Casa Bianca e il Pentagono, affermando che esistono "abbondanti" immagini dei due siti governativi già disponibili online. Il generale di brigata Patrick Ryder, portavoce del dipartimento della Difesa, ha precisato che gli Usa non possono confermare che il satellite spia nordcoreano abbia effettivamente scattato fotografie di siti governativi e militari negli Usa, ma ha confermato che il satellite si trova effettivamente in orbita: "Sappiamo che è entrato in orbita. Perché qualcosa entri in orbita, deve sfuggire alla gravità terrestre e poter essere mantenuto in orbita attorno alla Terra", ha detto. "Quindi, in realtà, spetterebbe alla Corea del Nord definire i parametri di questo lancio e cosa speravano di raggiungere". Durante una conferenza stampa, Ryder ha anche ribadito l'impegno “ferreo” degli Usa a difesa della Corea del Sud, in risposta al ripristino di postazioni militari di confine nordcoreane lungo la Zona demilitarizzata che separa le due Coree. (segue) (Git)