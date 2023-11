Corea del Nord: Pentagono sminuisce rilevanza foto satellitari di siti strategici Usa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore nordcoreano Kim Song ha difeso il lancio del razzo vettore effettuato dal suo Paese il 21 novembre per mettere in orbita il satellite spia, affermando che quest’ultimo è necessario al Nord "per ottenere una chiara visione dei gravi movimenti militari degli Stati Uniti e dei loro seguaci". "Si tratta di un esercizio legittimo e giusto dei diritti di autodifesa che appartiene pienamente alla sfera legale della nostra autodifesa", ha detto Kim. I rappresentanti di Russia e Cina hanno dichiarato che le frequenti esercitazioni militari che coinvolgono gli Stati Uniti, la Corea del Sud e il Giappone vicino alla Penisola coreana hanno aumentato le tensioni nella regione. Kimihiro Ishikane, il rappresentante giapponese alle Nazioni Unite, ha affermato: "Non dovremmo essere ingannati da nessun tentativo di giustificare l'ambizione della Corea del Nord di perseguire programmi illeciti di armi di distruzione di massa". (segue) (Git)