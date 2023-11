Medio Oriente: Tajani, no a riconoscimento unilaterale della Palestina, serve accordo con tutti i Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia non è favorevole al riconoscimento unilaterale della Palestina. "Riteniamo invece che debba trovarsi un accordo con Israele con gli altri Paesi". Lo ha detto il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, in un punto stampa a margine della riunione dei ministri degli Esteri della Nato a Bruxelles. "Se si vuole la pace serve il mutuo riconoscimento da parte di Israele della Palestina, e da parte della Palestina di Israele. Chi combatte in una situazione di guerra sa bene che bisogna coinvolgere le parti in causa", ha aggiunto. "L'Italia è pronta a fare la sua parte con una grande attività diplomatica, con una presenza dei nostri militari, e siamo anche pronti, qualora dovesse servire, ad iniziative delle Nazioni Unite nella Striscia di Gaza", ha proseguito. "Invitiamo anche l'Iran ad abbassare i toni e anche Hezbollah a non continuare con attacchi, che partono dal Libano, verso il territorio di Israele", ha concluso. (Beb)