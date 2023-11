Siria: premier Arnous incontra governatore Banca centrale iraniana, focus su rafforzamento cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro siriano Hussein Arnous ha incontrato una delegazione iraniana presieduta dal governatore della Banca Centrale di Teheran, Mohammad Reza Farzin, per discutere le prospettive di rafforzamento delle relazioni di cooperazione in campo economico, finanziario e bancario. Lo ha reso noto l'agenzia di stampa filogovernativa “Sana”. Durante l'incontro è stato sottolineato che bisogna dare tutta l'importanza al rafforzamento delle relazioni bancarie come priorità nelle relazioni economiche bilaterali, all'uso delle valute locali negli scambi commerciali, alla ricerca di alternative ai sistemi di pagamento usati come armi e sanzioni. Il premier ha sottolineato la necessità di un "coordinamento continuo tra le autorità competenti di entrambe le parti per creare le strutture necessarie nel campo della cooperazione finanziaria e bancaria". Da parte sua, il governatore della Banca centrale dell'Iran ha espresso "il desiderio del suo Paese di rafforzare la cooperazione con la Siria in campo finanziario e bancario", riferendosi "ai primi accordi conclusi con la Banca centrale della Siria per attivare la cooperazione bancaria. (Lib)