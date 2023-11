Salario minimo: Barzotti (M5s), stasera scritta pagina nera per Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quella scritta stasera in commissione Lavoro è una pagina nera per il Parlamento. Il presidente Rizzetto ha tagliato i tempi della discussione, ci ha fatto lavorare in un ambiente insalubre per tutta la durata della seduta e alla fine non ha permesso a tutti gli iscritti a parlare in dichiarazione di voto di poterlo fare. La sostituzione della nostra pdl per l'introduzione del salario minimo legale con una delega al Governo crea un precedente pericolosissimo, svilendo il ruolo delle Camere. Si devono vergognare". Lo afferma la capogruppo del M5s in commissione Lavoro Valentina Barzotti. (Rin)