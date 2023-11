Panama: Corte suprema boccia legge che prorogava concessione mineraria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema di Panama ha dichiarato incostituzionale la legge con cui l'impresa estrattiva Minera Panama, succursale della canadese First QUantum Minerals (Fqm), aveva ottenuto dallo Stato una proroga di venti anni per lo sfruttamento della cava di rame a cielo aperto più grande dell'America centrale. L'alta corte, si legge in una nota, "ha deciso all'unanimità di dichiarare incostituzionale la legge 406 del 20 ottobre 2023. Il che significa che la legge in questione è espulsa dall'ordinamento". La decisione giunge al termine di cinque giorni di camera di consiglio, e dopo oltre un mese di serrate manifestazioni - con blocchi stradali e disagi nel sistema portuale - contro un investimento che si riteneva lesivo dell'ambiente e del diritto dei lavoratori. "Come panamensi dobbiamo rispettare ed eseguire la decisione della Corte", ha detto il presidente Nito Cortizo in un messaggio alla nazione. L'intera vicenda, ha sottolineato, dimostra che la democrazia panamense ha i "pesi e contrappesi idonei per affrontare per via istituzionale le differenze". Non appena la decisione verrà pubblicata in Gazzetta ufficiale, si procederà a una "chiusura ordinata e sicura" della miniera. (segue) (Mec)