Cina: ambasciatore giapponese a Pechino incontra connazionali arrestati per spionaggio

- L'ambasciatore giapponese in Cina, Hideo Tarumi, ha incontrato per la prima volta ieri il connazionale dirigente della compagnai farmaceutica Astellas Pharma Inc. che è stato formalmente arrestato dalle autorità di Pechino il mese scorso con l'accusa di spionaggio. Lo ha reso noto un funzionario del governo giapponese. L'uomo, di circa 50 anni, detenuto dal marzo scorso, si troverebbe in buone condizioni di salute. L'incontro si è svolto poco prima che Tarumi concluda il suo mandato in Cina: il mese prossimo è previsto infatti l’avvicendamento con l'ambasciatore giapponese in Indonesia, Kenji Kanasugi. Il governo giapponese ha ripetutamente sollecitato Pechino a rilasciare il dirigente di Astellas il prima possibile. Il primo ministro Fumio Kishida ha ribadito la richiesta di rilascio durante un incontro con il presidente cinese Xi Jinping a San Francisco all'inizio di questo mese. L'uomo, che in passato ha ricoperto la carica di alto funzionario della Camera del commercio e dell’industria Giapponese in Cina, è stato detenuto poco prima del suo ritorno programmato in Giappone. I dettagli su come potrebbe aver violato la legge contro lo spionaggio e il codice penale in Cina rimangono sconosciuti. Dall'entrata in vigore della legge contro lo spionaggio in Cina nel novembre 2014, 17 cittadini giapponesi, tra cui il dipendente di Astellas, sono stati detenuti per presunte attività di spionaggio. Cinque rimangono in custodia, secondo il governo giapponese.(Git)