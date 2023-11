Dialogo: dal Convegno di Roma sul ruolo delle Comunità religiose parte un forte appello per la pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto reciproco, dialogo, incontro tra diversità che devono essere fonte di ricchezza e non di divisione. E, soprattutto, favorire la pace. Questo il messaggio lanciato dal Convegno che si è tenuto a Roma, nella Sala Isma del Senato, sul “ruolo della Comunità religiose ed etniche per il superamento delle crisi”. Tra i relatori eminenti capi spirituali di diverse comunità religiose, politici, giuristi e anche rappresentanti dei media che hanno partecipato all'evento promosso dal senatore di FdI, Marco Scurria, con la collaborazione del segretario generale del Miic (Media international information club), l’editore Nizar Ramadan. Davvero lungo l’elenco dei relatori (più di 40 divisi in quattro panel) tra i quali le senatrici Simonetta Matone ed Ester Mieli, il presidente di Religions for Peace Italia, Luigi De Salvia, il direttore per l’Europa della Lega musulmana mondiale, Abdul Aziz Sarham, il rabbino Joseph Levi, fondatore della scuola per l’educazione e il dialogo di Firenze, l’imam di Roma Nader Akkad e Alfredo Maiolese, del Parlamento Internazionale per la Sicurezza e la Pace. Il senatore Scurria ha aperto i lavori sottolineando l’importanza di un evento che, in un momento così grave di conflitti, è riuscito a riunire personalità con radici culturali diverse che sono, però, unite da una convinzione comune: “Soltanto attraverso il confronto si può costruire un mondo migliore capace di rispettare le convinzioni di ciascuno. E tanto più queste sono forti, tanto più sappiamo chi siamo tanto più possiamo parlare con l’altro e costruire insieme la pace”. Nizar Ramadan, da parte sua, ha lanciato un appello ai relatori e al pubblico: “Questo convegno – ha detto – deve essere un arrivederci per domani, un appuntamento costante di dialogo per la pace. Non esiste un momento in cui, umanamente o spiritualmente, si debba rinunciare a perseguire la pace”. (segue) (Res)