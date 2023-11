Libano: sequestro a Beirut di 3,5 milioni di compresse di droga Captagon dirette in Nigeria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La squadra antidroga della dogana ha sequestrato nel porto di Beirut circa 3,5 milioni di compresse di droga Captagon destinate al contrabbando. Le compresse, nascoste in tubi di silicone, erano destinate alla Nigeria. Lo ha annunciato il ministro dell’Interno libanese uscente, Bassam Mawlawi, sulla piattaforma X. “Un uomo di nazionalità siriana è stato arrestato”, ha precisato. Le compresse di Captagon, nascoste tra macchinari industriali, sono state sequestrate venerdì 24 novembre. Le autorità libanesi hanno intensificato gli sforzi per combattere il traffico di droga proveniente dal Libano o in transito attraverso il paese, una pratica regolarmente segnalata dai paesi arabi del Golfo. (Lib)