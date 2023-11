Medio Oriente: Casa Bianca, nessun cittadino Usa tra ostaggi liberati oggi da Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non ci sono cittadini statunitensi tra gli ostaggi liberati oggi da Hamas, dopo la tregua concordata con Israele la settimana scorsa. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Il nostro obiettivo è liberare tutti gli ostaggi, e ci auguriamo che i cittadini statunitensi vengano liberati nei prossimi giorni”, ha detto. (Was)