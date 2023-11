Medio Oriente: Casa Bianca, non sosteniamo ricollocazione dei palestinesi fuori da Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non sono favorevoli ala ricollocazione dei palestinesi fuori dalla Striscia di Gaza: quella è casa loro. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Molti di loro hanno dovuto abbandonare le proprie case, soprattutto al Nord: non siamo favorevoli ad operazioni di insediamento a Gaza”, ha detto. (Was)