Ue: Gentiloni, è stato anno difficile per economia europea, ma evitata recessione, sostenere Pmi

- Imprese e Pmi continuano ad affrontare grandi incertezze. "Rimane fondamentale sostenerle". A dirlo il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, intervenuto all'evento Sme EnterPrize di Generali a Bruxelles. "Ci stiamo avvicinando alla fine di un anno difficile per l'economia europea e per le Pmi. Dopo una forte ripresa post-pandemia, la crescita ha perso slancio quest'anno. Le condizioni di finanziamento più rigide, il calo dei consumi e la debolezza della domanda esterna hanno trascinato la crescita. Per l'intero anno, prevediamo una crescita del Pil nell'Ue dello 0,6 per cento", ha dichiarato Gentiloni. "Allo stesso tempo, non dobbiamo dimenticare da dove veniamo. Quando ho partecipato all'evento dello scorso anno, l'inflazione nell'area dell'euro era a due cifre, i prezzi dell'energia erano insostenibilmente alti e c'erano reali preoccupazioni per le forniture energetiche in vista dell'inverno. Molti pensavano che una recessione fosse inevitabile", ha aggiunto. (segue) (Beb)