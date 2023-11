Usa: Biden ha avuto un “momento privato” con Jimmy Carter alla commemorazione della moglie Rosalynn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ex First Lady statunitense, Rosalynn Carter, venuta a mancare lo scorso 19 novembre, è stata ricordata oggi durante una cerimonia organizzata alla Glenn Memorial Church di Atlanta, in Georgia. Alla commemorazione ha partecipato anche il marito, Jimmy Carter. L’ex presidente, 99 anni e attualmente sotto cure palliative a domicilio, non ha tenuto un discorso, anche se durante la cerimonia è stata letta una lettera che ha inviato alla moglie 75 anni fa. All’evento hanno partecipato il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, insieme alla moglie Jill; l’ex presidente Bill Clinton; e le ex First Lady Hillary Clinton, Laura Bush, Michelle Obama e Melania Trump. La portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, ha detto ai giornalisti che la cerimonia è stata “bellissima”, e che i coniugi Biden hanno anche avuto un “momento privato” con Jimmy Carter, a cui hanno potuto fare le condoglianze personalmente. (Was)