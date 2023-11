Medio Oriente: Casa Bianca, nei prossimi giorni altri due voli militari con aiuti a Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti intendono inviare in Egitto altri due voli militari carichi di aiuti umanitari per la popolazione civile nella Striscia di Gaza, nei prossimi giorni. Lo ha detto il coordinatore per le comunicazioni strategiche al Consiglio per la sicurezza nazionale Usa, John Kirby, durante un briefing con la stampa. “Siamo concentrati sulla situazione in Medio Oriente in questo momento, per portare altri aiuti e liberare tutti gli ostaggi”, ha detto, ricordando che oggi sono arrivati in Egitto i primi C-17 statunitensi carichi di aiuti per Gaza. “Ci aspettiamo altri due voli nei prossimi giorni”, ha aggiunto. (Was)