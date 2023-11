Riforme: Nordio, modifiche sono previste dalla stessa Costituzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Una modifica costituzionale è prevista dalla stessa Costituzione, che ha in sé stessa quelli che sono gli elementi di revisione costituzionale, previsti dallo stesso costituente anni fa proprio perché le leggi si evolvono, i costumi si evolvono e le esigenze politiche cambiano”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a “Cinque minuti” in onda stasera su Rai Uno, in riferimento alla riforma del premierato.(Rin)