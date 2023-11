Ue: a Bruxelles la terza edizione i Sme EnterPrize, Generali premia le Pmi sostenibili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Generali ha ospitato oggi la terza edizione di Sme EnterPrize, premiando le Pmi più sostenibili. Nel corso dell'evento conclusivo dell'edizione 2023, a Bruxelles Generali ha presentato i 10 "Sustainability Heroes", selezionati tra oltre 7 mila Pmi europee, all'avanguardia nello sviluppo di business sostenibili. In occasione dell'evento, inoltre, Generali ha presentato la terza edizione del Libro Bianco sulle Pmi sostenibili, realizzato in collaborazione con Sda Bocconi. La ricerca conferma la forte crescita delle Pmi impegnate nella trasformazione. In occasione della terza edizione dell'evento Generali, insieme a un comitato di esperti composto da rappresentanti del mondo accademico, dell'imprenditoria e di think-tank, ha valutato i candidati sulla base del loro impegno sociale e ambientale, inclusa l'implementazione di importanti iniziative di sostenibilità nelle loro attività di business. "L'obiettivo è che possano diventare un modello di ispirazione per i colleghi imprenditori ed essere ambasciatori della sostenibilità", si legge in una nota di Generali. Le aziende selezionate nelle categorie Ambiente e Sociale provengono dai dieci paesi europei che hanno aderito all'iniziativa: Austria, Croazia, Francia, Germania, Italia, Portogallo, Repubblica Ceca, Slovenia, Spagna e Ungheria. (segue) (Beb)