Ue: a Bruxelles la terza edizione i Sme EnterPrize, Generali premia le Pmi sostenibili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dal 2021, quando Generali ha lanciato Sme EnterPrize, il progetto per promuovere una cultura della sostenibilità tra le piccole e medie imprese europee e supportarne l'integrazione nelle rispettive attività, sono successe molte cose. Sebbene queste aziende abbiano dovuto affrontare sfide complesse legate alla crisi energetica, alle interruzioni della catena di approvvigionamento, all'inflazione e alle incertezze a livello economico e geopolitico, il terzo Libro Bianco pubblicato da Generali e Sda Bocconi sottolinea come siano sempre più numerose le Pmi europee che stanno adottando modelli di business più sostenibili, anche perché i relativi benefici rimangono piuttosto tangibili", ha dichiarato Philippe Donnet, Ceo di Generali. Allo stesso tempo, prosegue, "continuano ad esserci una serie di ostacoli e barriere che impediscono ad un numero ancora più alto di imprese di intraprendere lo stesso percorso. È quindi fondamentale che i decisori politici contribuiscano a ridurre la burocrazia e ad aumentare il livello di consapevolezza, e che le imprese private più grandi offrano non solo prodotti e servizi ma anche il loro know-how. Si tratta di un processo complesso che richiederà tempo, e c'è ancora molta strada da fare. Ma dobbiamo fare tutto il possibile, perché è nell'interesse di tutti noi costruire un'Europa più forte, sicura, prospera e sostenibile". Fra le aziende premiate, una cooperativa sociale che offre opportunità di lavoro a persone con disabilità; una conciergerie per aziende e comunità locali; chi ha progettato sistemi di raffreddamento a zero emissioni; chi offre soluzioni per l'uso di dati geospaziali per lo sviluppo sostenibile dell'industria aerospaziale; o un panificio che utilizza materie prime residue di altri prodotti alimentari. (Beb)