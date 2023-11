Medio Oriente: Usa sospendono voli di ricognizione con droni su Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno sospeso i voli di ricognizione effettuati con droni nei cieli della Striscia di Gaza, per la durata della pausa umanitaria concordata tra Israele e il movimento islamista palestinese di Hamas. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, Pat Ryder, durante un briefing con la stampa. “Al momento non stiamo continuando queste operazioni, nel rispetto dell’accordo raggiunto per la pausa umanitaria”, ha detto. (Was)