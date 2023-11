Panama: Corte suprema boccia legge che prorogava concessione mineraria (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per placare la proteste, a inizio novembre, il Parlamento aveva approvato in terza e definitiva lettura la legge che fissa una moratoria a tempo indeterminato per la "esplorazione, estrazione, trasporto e sfruttamento delle miniere di metalli in tutto il territorio nazionale". Il provvedimento, approvato con 63 voti favorevoli e due astensioni, stabilisce che il ministero del Commercio e delle industrie non potrà concedere nuove licenze e dispone il rifiuto automatico per quelle che vengono presentate a partire da oggi e quelle il cui iter di approvazione era ancora in sospeso. Inoltre, si pone un veto al rinnovo di concessioni oggi a scadenza. (segue) (Mec)