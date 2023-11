Panama: Corte suprema boccia legge che prorogava concessione mineraria (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco prima il Parlamento aveva approvato in seconda lettura una legge che potrebbe mettere fine alla concessione in questione. Il provvedimento, passato ad ampia maggioranza ed atteso ora a un ulteriore dibattito senza la possibilità di emendamenti, contiene infatti un articolo specifico che azzera il contratto che dava alla canadese First Quantum Minerals altri venti anni di sfruttamento della miniera "Panama". L'Aula ha inoltre negato il visto buono alla proposta di referendum consultivo con cui il governo del presidente, Nito Cortizo, intendeva rimettere alla popolazione la decisione ultima sulla miniera. Ipotesi, quest'ultima, che peraltro il Tribunale elettorale aveva ritenuto non percorribile se non, per l'appunto, tramite un via libera parlamentare. (Mec)