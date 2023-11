Germania: l'ambasciata d'Italia celebra la terza Giornata nazionale dello spazio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'evento vede gli interventi di giovani studenti impegnati nelle competizioni internazionali CanSat (del Kaiserin Friedrich Gymnasium di Bad Homburg e dell'Accademia aeronautica di Pozzuoli) e CubeSat (del Politecnico di Milano e dell'Università di Padova) e di esponenti delle Forze armate, tra i quali il generale di brigata aerea Davide Cipelletti, capo del'Ufficio generale Spazio dello Stato maggiore della Difesa, il colonnello Michael Fraas, capo delle strategie presso il Comando per la cybersicurezza e la cyberinformazione delle Forze Armate tedesche e il generale di brigata aerea Roberto Vittori, già astronauta dell'Agenzia spaziale europea. Obiettivo della serata è “illustrare le attività spaziali dell'Italia, che ricopre un ruolo di punta nel settore, e di porre in evidenza i forti ritorni che il comparto Spazio offre ai nostri Paesi”. L'evento sarà anche occasione di “confronto tra le esperienze dei giovani italiani e tedeschi in ambito aerospaziale e sul futuro della difesa spaziale in ambito europeo”. (Com)