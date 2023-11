© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croce Rossa ha trasferito un totale di 12 ostaggi liberati da Hamas in Egitto, attraverso il valico di Rafah. Lo hanno confermato all’emittente “Cnn” le Forze di difesa israeliane. Il quinto gruppo di ostaggi liberati dal movimento islamista palestinese rappresenta il quinto dal raggiungimento di un accordo per una pausa umanitaria nella Striscia di Gaza, e il primo dall’ultima estensione della tregua. (Was)