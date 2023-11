Pnrr: Decaro (Anci), i sindaci non fermano i cantieri, chiediamo certezze su finanziamenti sostitutivi e conferma semplificazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche dopo la cabina di regia di oggi non sappiamo quali siano i criteri oggettivi in base ai quali il Governo ha proposto alla Commissione europea di togliere dal Pnrr tante opere che erano state affidate ai Comuni, e quindi non sappiamo neanche quali di queste opere rimarranno nel Pnrr e quali no. Ma non ci fermiamo per questo, anzi andiamo avanti con i lavori ancora più velocemente, rispettando le scadenze come abbiamo fatto finora". Lo dichiara il presidente dell'Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro. "Dei tredici miliardi di euro che il governo voleva spostare, ne abbiamo recuperati tre con i quali il Pnrr continuerà a finanziare opere importanti per la riqualificazione urbana e per le periferie delle Città metropolitane. Sugli altri, oggi il ministro Fitto si è impegnato a trovare nuove fonti di finanziamento da fondi statali già esistenti, senza impattare su fondi già assegnati ai Comuni, e noi saremo molto vigili su questo punto: il giorno stesso che verrà emanato il nuovo decreto sul Pnrr, i nostri sindaci dovranno sapere con certezza come saranno finanziati lavori che in molti casi sono già stati pagati". "Un altro punto cruciale – aggiunge Decaro – riguarda le procedure, perché è evidente che le semplificazioni che avevamo conquistato per le opere finanziate dal Pnrr, e che si sono rivelate essenziali per far avanzare i lavori, dovranno continuare a valere per queste stesse opere anche quando non saranno più finanziate dal Pnrr ma da altri fondi statali. Altrimenti rischieremmo non solo di rallentare i cantieri, ma addirittura di bloccarli, per esempio nel caso di contenziosi. E questo noi non vogliamo che succeda".(Rin)