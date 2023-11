Medio Oriente: Tajani, coloni israeliani non usino violenza contro popolazione palestinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia chiede ai coloni israeliani nei territori palestinesi della Cisgiordania di non usare violenza contro la popolazione palestinese. Lo ha detto il ministro degli Esteri italiano, Antonio Tajani, in un punto stampa a margine della riunione dei ministri degli Esteri Nato di Bruxelles. "Il messaggio che mandiamo ai coloni israeliani è quello di non usare violenza nei confronti del popolo palestinese in Cisgiordania", ha dichiarato. (Beb)