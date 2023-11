Eni: il progetto Ccs di Ravenna entra nella lista europea dei Progetti di Interesse Comune

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni annuncia che, grazie all’ammissione del progetto integrato di Carbon Capture and Storage (Ccs) Callisto alla lista europea dei Progetti di Interesse Comune (Progetti Pci), l’hub di stoccaggio della CO2 di Ravenna, che Eni come operatore sta sviluppando in JV con Snam, avrà un ruolo chiave nella creazione di una filiera internazionale ad alto contenuto tecnologico nel settore della decarbonizzazione. Il progetto Ccs integrato Callisto (CArbon LIquefaction transportation and STOrage) Mediterranean CO2 Network, proposto congiuntamente da Eni e Snam con la collaborazione di Air Liquide che ne è anche coordinatore e che fa perno sul polo di stoccaggio CO2 di Ravenna Ccs, è stato selezionato dalla Commissione Europea per entrare a far parte della lista dei Progetti di Interesse Comune (Pci). Il progetto è stato scelto, superando il processo di selezione, insieme ad altri 13 progetti dedicati alla Cattura e allo Stoccaggio della CO2. Nel dettaglio, Callisto ha l'obiettivo di sviluppare una catena del valore della Ccs nell’Europa sudoccidentale, focalizzandosi sulla decarbonizzazione delle aree industriali italiane, a partire da quella di Ravenna e Ferrara e dell’Hub di Fos-Marseille, in Francia. Il progetto ha come referenti in Italia Eni e Snam e Air Liquide per il cluster industriale di Fos-Marseille in Francia. (segue) (Com)