- “Non temo” un attacco della magistratura “e non lo teme neanche Crosetto”. Lo ha detto il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, a “Cinque minuti” in onda stasera su Rai Uno. “Credo che Crosetto abbia interpretato quello che è un sentimento abbastanza diffuso e che si è creato in questi decenni", e che "è stato acuito dallo scandalo Palamara”, ha aggiunto.(Rin)