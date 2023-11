Libano: ministro Esteri, ho sentito la preoccupazione del Vaticano per la nostra situazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri libanese uscente, Abdallah Bou Habib, ha affermato di avvertire "la preoccupazione del Vaticano per la situazione in Libano e l'instabilità politica della situazione libanese", poiché il Paese è senza presidente della Repubblica dall'ottobre 2022 ed è immerso in una crisi tra le peggiori della sua storia moderna. È quanto ha annunciato Bou Habib dopo l'incontro a Roma con il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin. "Abbiamo concordato che non esiste altra soluzione alla crisi palestinese se non quella dei due Stati e la necessità di continuare la tregua, che porti a un cessate il fuoco permanente”, ha proseguito. Bou Habib ritornerà da Roma a Beirut domani dopo aver concluso una serie di colloqui diplomatici a Bruxelles, L'Aia e Barcellona. (Res)