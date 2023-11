Ue: Gentiloni, Pmi hanno mostrato grande resilienza, sostenere le più sostenibili verso transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È necessario sostenere le Pmi verso la transizione energetica e a modelli di business più sostenibili. "Le Pmi hanno dimostrato un'incredibile capacità di recupero di fronte a circostanze uniche, durante la pandemia e quando hanno affrontato gli alti prezzi dell'energia, le interruzioni della catena di approvvigionamento e un'incertezza straordinaria" A dirlo il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, intervenuto all'evento Sme EnterPrize di Generali a Bruxelles. "Il bilancio dell'Ue e il Next Generation Eu hanno messo a disposizione delle Pmi oltre 200 miliardi di euro. In un periodo di crisi successive, la ripresa sostenuta e la resilienza delle Pmi sono state una priorità fondamentale. Le Pmi sono state anche le principali beneficiarie dello strumento Sure, che ha protetto i posti di lavoro e i redditi colpiti dalla pandemia", ha aggiunto. (segue) (Beb)