Ue: Gentiloni, Pmi hanno mostrato grande resilienza, sostenere le più sostenibili verso transizione (2)

- "Continuare a sostenere le Pmi e la loro transizione verso modelli aziendali più sostenibili è fondamentale per il nostro programma di crescita e occupazione sostenibile in Europa. La campagna per le prossime elezioni europee sarà l'occasione per portare avanti questa riflessione. È evidente che le aziende sostenibili ottengono risultati migliori. È possibile fare bene facendo del bene, e le storie delle Pmi presenti oggi ne sono una testimonianza", ha dichiarato ancora Gentiloni. "Le nostre Pmi e la nostra economia devono affrontare sfide immense. Ma possiamo trarre ispirazione dagli 'eroi della sostenibilità' di questa sera. Se impariamo dal loro pensiero positivo, dalla loro capacità di fare e dalla loro creatività, sono ottimista sul fatto che possiamo, e lo faremo, superare le sfide che ci attendono", ha concluso. (Beb) (Beb)