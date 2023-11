Medio Oriente: Pentagono, dopo tregua a Gaza nessun attacco contro truppe Usa in Iraq e Siria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi non hanno registrato nuovi attacchi contro le truppe Usa di stanza in Siria e in Iraq, dopo il raggiungimento di un accordo per una pausa umanitaria nella Striscia di Gaza, la scorsa settimana. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, Pat Ryder, durante un briefing con la stampa. “Dal 23 novembre scorso non sono stati registrati nuovi attacchi”, ha detto. Dalla metà dello scorso ottobre, le truppe statunitensi nei due Paesi sono state attaccate più di 70 volte, e gli incidenti hanno provocato diversi feriti. (Was)