Medio Oriente: Pentagono, Usa hanno consegnato 25 tonnellate di aiuti a Gaza

- Le autorità statunitensi hanno consegnato circa 25 tonnellate di aiuti umanitari per la popolazione civile nella Striscia di Gaza, nella giornata di ieri. Lo ha detto oggi il portavoce del Pentagono, Pat Ryder, durante un briefing con la stampa. Le forniture sono arrivate in Egitto a bordo di alcuni aerei C-17 Globemaster dell’Aeronautica Usa, per poi essere caricate a bordo dei veicoli delle Nazioni Unite e portate a Gaza. “Gli aiuti includono attrezzature mediche, cibo e vestiti”, ha detto. (Was)