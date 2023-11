Pnrr: concluse le otto sessioni della Cabina di regia sulla revisione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono terminate le otto sessioni di lavoro della Cabina di regia Pnrr, convocata e presieduta dal Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, con all’ordine del giorno la revisione del Piano italiano, con l’integrazione del nuovo Capitolo REPowerEU, approvata nei giorni scorsi dalla Commissione europea. Gli incontri, suddivisi per 8 singoli tavoli settoriali di lavoro, hanno visto alternarsi i rappresentanti degli enti locali e di tutte le organizzazioni di categoria. Al centro l’illustrazione delle linee guida del nuovo Pnrr, e l’importante lavoro svolto per dare impulso alla crescita economica e per la modernizzazione del Paese, attraverso sette nuove riforme, di cui cinque relative alla missione REPowerEU. Nel corso dei tavoli istituzionali, il Ministro Fitto ha ripercorso le tappe della revisione, e della strategia seguita per coordinare il Pnrr al fondo complementare, alle risorse delle politiche di coesione e del fondo di sviluppo e coesione. “Con la revisione il Governo ha liberato importanti risorse che risulteranno strategiche per la crescita strutturale del Paese, attraverso provvedimenti finalizzati allo sviluppo del sistema produttivo e a garantire una alta qualità della spesa”, ha affermato il Ministro Fitto. “I risultati finora ottenuti confermano la validità del percorso intrapreso e del metodo di lavoro adottato. E per questo esprimo grande soddisfazione, e il ringraziamento per la collaborazione da parte di tutti”, ha aggiunto Fitto. Nei prossimi giorni il confronto con i soggetti attuatori continuerà a livello tecnico, per definire le modalità e i termini per assicurare la realizzazione di tutti gli interventi avviati. (Com)